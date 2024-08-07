Manisa’nın Yunusemre İlçesi  Muradiye Mahallesinde yaşayan 53 yaşındaki Osman Sandıkçı  ortaokul  yıllarından beri  Kaligrafi  sanatı ile ilgileniyor. MANİSA (İGFA) - İlk yıllarda yazdığı yazıların Kaligrafi  sanatı olduğunu bilmemesine rağmen yazılar yazıp kendini geliştiren,  yıllar sonra  Kaligrafi sanatı olduğunu öğrenen  Osman Sandıkçı şimdilerde ise  son 12 yıldır profesyonel  olarak Kaligrafi,  ayrıca  10 yıldır ise Naht sanatını   icra ediyor. Yaklaşık 40 yıldır Kaligrafi sanatını içinde olan Osman Sandıkçı ömrü yettiğince Kaligrafi  ve Naht sanatını  gelecek nesillere aktarmak için çalışacağını söyledi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan orta okul yıllarında güzel yazı dersinde etkilenen  Kaligrafi  sanatına merak saran ve amatör olarak yıllarca Kaligrafi  sanatını sürdüren Osman Sandıkçı aldığı eğitimlerle son 12 yıldır profesyonel  olarak Kaligrafi sanatını   10 yıldır ise Naht sanatını sürdürüyor. Sanatçı  Osman Sandıkçı aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut olmayan kültürel miras taşıyıcı  sanatçı kimlik kart sahibi  ve hayatını Naht sanatı ve Kaligrafi  sanatına  adamış bir kişi olarak biliniyor.

İLK ZAMANLAR KENDİ ÇABALARIM İLE YAPMAYA ÇALIŞTIM

Kaligrafi  ve  Naht sanatını sürdüren  Osman Sandıkçı  ” Kaligrafi  sanatına orta okul yıllarında 40 yıl önce merak sardım. İlk yıllarda yazdığım yazıların Kaligrafi sanatı olduğunu bilmiyordum. Yıllar sonra öğrendim. Kendi imkanların ile  28 yıl Kaligrafi  sanatını öğrendim ve  sürdürdüm . Bu süreçte gerekli eğitimlerimi aldım son 12 yıl ise profesyonel olarak Kaligrafi  sanatını yapıyorum. Toplamda 40 yıldır  bu sanatın  içerisindeyim. Son 4 yıldır ise Yunusemre Halk Eğitimi Merkezinde  usta öğreticilik yapıyorum. Bu güne kadar Yunusemre Halk Eğitimi Merkezinde  Kaligrafi  ve Naht sanatı üzerine açtığım kurslarda 50’ye yakın öğrenci katıldı. Şuan da eğitim verebilecek seviyede kursiyerlerim   var ” dedi.

ATIL DURUMDA OLAN AHŞAPLARI NAHT SANATINDA KULLANIYORUM

Osman Sandıkçı  bir arkadaşının sayesinde Naht sanatı ile tanıştığını Naht sanatını ise 10 yıldır devam ettirdiğini söyledi. Sanatçı Osman Sandıkçı “Naht sanatında malzemeleri genelde atıl durumda olan ahşapları kullanıyorum.  Atıl durumda olan ahşaplar bir sanat eseri haline getiriyorum. Böylelikle çevre  kirliliğinin önüne geçmiş  oluyorum. Aynı zamanda doğadaki yeşil ağaçların kesilmesinin önüne geçmiş oluyorum. Kaligrafi  ve Naht sanatına Manisalılar yoğun ilgi gösteriyor. Yaptığım eserleri inceliyorlar. Eserler ile ilgili sorular soruyorlar”  dedi.

KALİGRAFİ VE NAHT SANATI BENİM İÇİN BİR TERAPİ

Sanatçı Osman Sandıkçı Kaligrafi  ve naht sanatının  kendisi için önemli olduğuna vurgu yaptı. Osman Sandıkçı “Kaligrafi  ve Naht sanatı benim için bir Terapi. Ben yazı yazarken testere ile keserken her şeyi unutuyorum. Sadece elde edeceğim eserin sonununu düşünüyorum.  Kaligrafiden   sıkıldığım zaman Naht sanatı geçiyorum. Naht sanatından sıkıldığımda ise Kaligrafi sanatına geçiyorum. Bir kişi bir şey yapmasını istiyorsa yetenekli olmasına gerek yok,  istemesi yeterli. Kurslarımız her yaşa göre var. Kurslarımıza katılmak isteyenler Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi   Müdürlüğüne  müracaat etmeleri yeterli olacaktır. Ömrün yettiği sürece Kaligrafi  ve Naht sanatını sürdüreceğim. Gelecek nesillere aktarmak için çalışacağım”ifadelerini kullandı.

Kaynak: igf