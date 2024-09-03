Yenilenen Mercedes-Benz Sprinter FL’nin, çoğunu standart olarak sunduğu ek güvenlik ve yardım sistemleri ile öğrencilerin güvenli şekilde seyahat etmesini sağladığı açıklandı.

Mercedes-Benz Sprinter, yeni okul dönemi başlarken, okul servis işletmecilerinin tercih ettiği araçlar arasından yer alıyor. Türkiye’de Türk mühendisliğiyle minibüs haline çevrilerek Almanya’da sertifikalandırıldıktan sonra Türk tüketicileriyle buluşan Mercedes-Benz Sprinter FL’in güvenlik ve destek sistemleri, çoğu standart donanıma dahil olan ek ve bazı durumlarda yeni ve daha gelişmiş işlevlere sahip olarak sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektör ihtiyaçları ve müşteri beklentileri doğrultusunda orta/uzun/ekstra uzun olarak 3 farklı uzunlukla 10+1 ile 22+1 arasında değişen 11 farklı koltuk konfigürasyonlu araç sunan yenilenen modelin güvenilir 2,0 litrelik dizel motoru, 125 kW güç seviyesinde. Güç aktarımı da aracın ağırlık limitlerine göre konforlu 9G-TRONIC otomatik şanzıman veya 6 vitesli manuel şanzıman ile sağlanıyor.

“Mercedes-Benz Sprinter, farklı müşteri ve sektörlere rahatlıkla uyum sağlıyor”

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz Mercedes-Benz Sprinter’ın Türkiye’de trafiğe çıktığı günden bu yana taşımacılık sektörünün en çok beğenilen ve tercih edilen araçlarından biri olduğunu belirterek, “1995 yılından beri piyasaya sunduğumuz ve segmentinin lideri olan, müşteri ve endüstriye özgü ihtiyaçlara uyum sağlama yeteneğiyle öne çıkan Sprinter modelini yeniledik. Yenilenen Mercedes-Benz Sprinter FL’de konfor ve güvenlik ön planda. Böylece öğrencilerin konforlu, kaliteli, güvenli ve en son teknolojiye sahip araçlarımızla okullarına güvenle ulaşmalarını destekliyoruz ” diyerek tüm araçlarda standart olarak sunulan GSRII güvenlik regülasyonu kapsamındaki özellikler dışında sektörden farklı olarak MBUX multimedya sistemi, TEMPMATIC yarı otomatik klima, yağmur sensörü ve konfor tipi tavan kontrol sistemini de sunduklarını belirtti.

Açıklamaya göre yenilenen model, Aktif Şerit Takip Asistanı, Kör Nokta Asistanı, ATTENTION ASSIST yorgunluk uyarısı, Akıllı Hız Asistanı, geri görüş kamerası olmak üzere kapsamlı güvenlik ve destek işlevleriyle standart olarak donatılıyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak, ilk kez, harekete geçerken aracın önündeki diğer yol kullanıcılarıyla çarpışmayı önleyen Moving Off Yaya ve Bisikletli Hareketi Bilgi Sistemi de sunuluyor. Bunun dışında Yan Denetleme Yardımcısı, yolcu tarafında tanımlı bir alanda yayaların ve bisikletlilerin daha iyi algılanmasına yardımcı oluyor. Rahat ve hızlı park etmek için park paketi kapsamında 360 derece kamera ve engellerin görünürlüğünü sağlayan yeni 3D ekran devreye giriyor. Bunun dışında opsiyonel dijital dikiz aynası, arka cam olmadığında veya araç uzun olduğunda bile arka tarafın rahat bir şekilde görülmesini sağlıyor.