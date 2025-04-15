Yayımlanan verilere göre, TCMB üst üste ikinci yılı da zarar açıklayarak 2024’ü de kayıpla kapatmış oldu.

2023'TE REKOR SEVİYEDE ZARAR ETMİŞTİ

2023 yılında 818,2 milyar TL zarar eden Merkez, tarihin en büyük zararını açıklamıştı. Merkez'in 2024'teki zararı ise 700,4 milyar TL oldu.

2021 VE 2022 KARLA KAPATILMIŞTI

2021 ve 2022 yılı ise karla kapatılmıştı. 2021 yılında 57,5 milyar TL, 2022 yılında 72 milyar TL kar açıklanmıştı.

AKTİF BÜYÜKLÜK ARTTI

TCMB’nin aktif büyüklüğü bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi. 2023’te 6,92 trilyon TL olan aktif toplam, 2024 yılı sonu itibarıyla 8,59 trilyon TL’ye yükseldi.

Öte yandan, Banka 2024 yılında reel sektöre yönelik finansman sağlamak amacıyla toplam 526,7 milyar TL tutarında reeskont kredisi kullandırdı.

GENEL KURUL 30 NİSAN'DA YAPILACAK

TCMB’nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Toplantının gündeminde 2024 yılı bilançosu ve kâr/zarar hesabının onaylanması, mevcut üyelerin ibrası ve görev süresi dolacak üyelerin yerine seçim yapılması bulunuyor.

Toplantıda, Banka Meclisinin iki üyeliği ve Denetleme Kurulu'nun üç üyeliği için seçim yapılacak.