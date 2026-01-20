Okul bünyesinde faaliyet gösteren AR-GE Laboratuvarında aktif olarak kullanılan 5 adet 3D yazıcı ve 1 adet 3D tarayıcı ile öğrenciler, tasarım ve üretim süreçlerini uygulamalı olarak öğrenme imkânı buluyor. Piyasada temini zor olan ya da kırılmış plastik parçalar, 3D tarayıcılar yardımıyla taranarak tersine mühendislik yöntemiyle yeniden tasarlanıyor ve birebir ölçülerde üretiliyor. Özellikle otomotiv, mobilya ve endüstriyel alanlara yönelik yedek parçalar öğrencilerin aktif katılımıyla imal ediliyor.

AR-GE Laboratuvarında havacılık ve insansız hava araçları alanında da çeşitli projeler yürütülüyor. Öğrenciler tarafından 3D yazıcılarla model uçaklar üretilirken, 2 metre kanat açıklığına sahip, 4 motorlu ve dikine iniş kalkış yapabilen bir insansız hava aracı başarıyla geliştirildi. Ayrıca 6 motorlu, tohum ekebilen tarım dronu üretildi. F-35B modelinden esinlenilen bir insansız hava aracı projesinin geliştirme çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. Yürütülen çalışmalar sayesinde öğrenciler; tasarım, üretim, mühendislik, problem çözme ve takım çalışması gibi alanlarda uygulamalı deneyim kazanıyor.