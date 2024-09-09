Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, MESS Yarınım Burs Programı ile 81 ilde 50 bine ulaşan bursiyere verdiği eğitim desteğiyle MESS üyelerinin ve Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünün yetişmesine, mesleki eğitimin niteliğinin ve genç istihdamının artmasına katkı sağlıyor. ANKARA (İGFA) - “Yeni nesil sendikacılık” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren, Türkiye’nin en büyük ve en köklü işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), alanının en büyük burs programı olan MESS Yarınım ile meslek lisesinde eğitim gören gençlere destek vermeye devam ediyor. MESS Eğitim Vakfı çatısı altında yürütülen MESS Yarınım Burs Programı ile Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünün yetişmesine, mesleki eğitimin niteliğinin ve genç istihdamının artmasına katkı sağlanıyor. MESS üye işyeri çalışanlarının, meslek liselerinde eğitim gören çocuklarına destek vermek amacıyla hayata geçirilen MESS Yarınım, ülkemizin gençlerini geleceğin mesleklerine hazırlama konusunda önemli bir rol oynuyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı ve MESS Yarınım hakkında değerlendirmelerde bulunan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “MESS olarak ülkemizin ve Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünü yetiştirmek, mesleki eğitimin niteliğini ve genç istihdamını artırmak amacıyla başlattığımız burs programımız büyümeye devam ediyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 10. yaşına giren projemiz ile bugüne kadar 81 ilde 50 bin öğrencimize ulaştık. Bursiyerlerimiz, başta metal endüstrisi olmak üzere birçok farklı sektörün geleceğini şekillendirecek gençlerden oluşuyor. Türk sanayisinin gelişimine katkı sağlamaya ve yetkin insan kaynağının oluşmasına destek olmaya devam edeceğiz.