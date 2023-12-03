Ancak, gün içinde rüzgarın etkisiyle birlikte hava biraz serinleyecek. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak, ancak rüzgarın etkisiyle bu sıcaklık daha düşük hissedilebilir.

Bursalılar dikkat! O yol kapanıyor Bursalılar dikkat! O yol kapanıyor

Haftanın ilk iş günü Bursa'da farklı bir atmosferle başlayacak. Sabahın erken saatlerinde hava 12 derece olacak, ancak gün içinde kuvvetli sağanak yağışla karşılaşabiliriz. Şemsiyelerimizi hazır tutmalı ve su geçirmez giysilere yönelmeliyiz, zira yağış etkisini gösterirken gün boyunca etkisini sürdürebilir.

BURSA'DA HAVA DURUMU

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İNEGÖL'DE HAVA DURUMU 

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