Fernando Muslera, Arda Turan ve Emra Belözoğlu gibi futbolcuların 25 milyon dolar dolandırıldığı Futbolda Dolandırıcılık Davası’nda yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Dolandırıcılara 7,5 milyon doların kaptıran Arda Turan’ın, Seçil Ersan ile mesajlaşmalarında Fatih Terim’i kastedip “Bu işte peki Hoca karda mı?” diye sorduğu söyleniyor.

Seçil Erzan dün sorgulanmaya başladı

İstanbul’da bir bankada müdür olarak görev yapan Seçil Erzan, içlerinde Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Fernando Muslera’nın da olduğu tam 18 kişiyi dolandırdığı iddiası ile yargılanmaya dün başladı.

Tam tamına 44 bin dolar “Fatih Terim Fonu” olarak toplandığını söyleyen Seçil Erzan ile Arda Turan arasında geçen yazışmalar hem dava dosyasına girdi ve bunlara Halk TV ulaştı.

Sözü geçen fona 7.5 milyon dolarla en çok para kaptıran Arda Turan’ın yazdığı mesajda, “Ben sana bir sürü para getirdim. Bütün servetim sendeydi Seçil. Ben şimdi ne yapacağım, eşime ne diyeceğim Seçil” dedi ve tepki gösterdiği görüldü.