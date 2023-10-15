İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman seferini yapan M2 metro hattında dün akşam saatlerinde şiddetli bir olay yaşandı. İddialara göre, Şişli Mecidiyeköy mevkiinde gerçekleşen olayda, metroda seyahat eden bir erkek yolcu ile bir kadın yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan bir tartışma yaşandı. Tartışma hızla şiddetlenerek erkek yolcunun kadın yolcuya yumruk atmasıyla sonuçlandı. Olaya tanık olan diğer metro kullanıcıları, saldırganı durdurmaya ve kadına yardım etmeye çalıştı.

Şişli-Mecidiyeköy istasyonuna gelindiğinde, bazı yolcular saldırganı linç etmeye kalkıştı. Ancak, olaya müdahale eden diğer vatandaşlar, saldırganı linç girişiminden kurtardı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Saldırgan, metro bankının altına sığınarak linçten kurtuldu.

Olayın ardından metro güvenlik görevlileri ve polis ekipleri olay yerine çağrıldı.