Olay, saat 21.30 sıralarında Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1118. Sokakta gerçekleşti. Yaklaşık 15 gün önce boşaltılan metruk bir binanın çatısında çökme oldu. Düşen parçalar, park halindeki otomobillere zarar verdi.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de binanın içinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Yapılan incelemede, içeride kimsenin olmadığı belirlendi.

Güvenlik amacıyla polis, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olayda yaralı veya can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.