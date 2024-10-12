Mevsim geçişlerinde ciltte pullanma, renk bozulmaları ve nem kaybı yaşanabiliyor. Hava değişimi, ciltteki koruyucu bariyerinin zayıflamasına ve cildin nemini kaybetmesine sebep olabiliyor. Ciltte kuruma ve buna benzer sorunların oluşmaması için önlem almak gerektiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nursel Dilek, mevsim geçişlerinde cilt sağlığını korumanın sedef ve egzama gibi diğer cilt hastalıklarının oluşmasının da önüne geçebileceğini söyledi.

“Ciltte görülen kuruluk, rahatsız edecek ölçüde kaşıntıya neden olabilir”

Mevsim geçişlerinde yaşanılan sıcaklık değişiklikleri ve havadaki nemin azalmasının ciltte kurumaya neden olduğunu, cildin ihtiyaç duyduğu nemin muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nursel Dilek, “Mevsim geçişlerinde havadaki nemin azalması vücutta kuruluğa sebep olabilir. Bu sebeple cilt tipine uygun hekim tavsiyesi olacak ürünler kullanılarak, nemlendiriciler yardımı ile cildin ihtiyaç duyduğu nem muhafaza edilmelidir. Gün içerisinde tüketilen su miktarı oldukça önemlidir. Havaların soğumasıyla birçok kişide su tüketimi azalır. Cildin nem oranını artırmak için nemlendiriciler kullanmanın yanında bol su içmek de çok önemlidir. Kahve, çay ve asitli içecekler gibi farklı sıvı gıdalar tüketmek cildin su ihtiyacını karşılayamazken su kaybına da neden olur” dedi.

Soğuk havanın cildin kalitesini düşürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Nursel Dilek, “Cilt kuruluğu başlayan kişilerde cilt kalitesi düşebilir. Bu sebeple ciltte kaşıntılar meydana gelebilir. Kaşıntılar ise dermatolojik rahatsızlıkları ortaya çıkarabilir. Çünkü derideki kaşınmalar cildi deforme edip, cilt bütünlüğünü bozabilir. Bu yüzden de kaşınan cilt zamanla enfeksiyonlara daha yatkın hala gelebilir’’ dedi.

Ciltte görülen kuruluğun rahatsız edecek ölçüde kaşıntıya neden olabileceğini, kimi zaman kaşıntılara bağlı yaraların da oluşabileceğini ifade eden Prof. Dr. Nursel Dilek, “Düzenli kullanılan nemlendiricilerle cildin kuruluk sorunu giderildiğinde bu şikayetler sona erer. Ayrıca cilt kuruluğu artışı nedeniyle egzamaların yanı sıra, kışın güneş ışığının azalması nedeniyle sedef hastalığında artışlar meydana gelebilir” şeklinde konuştu.

“D vitamini eksikliği cilt hastalıklarını tetikleyebilir”

Güneş ışınından yeterli şekilde verim alınamadığı için D vitamini eksikliği oluşurken, bu sebeple bir takım cilt hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Güneş ışınlarına daha az maruz kalınmasının yanı sıra kalorifer, soba veya klima ile ısıtılan ortamlarda daha uzun süre kalınması ve çok sıcak su ile banyo yapılması gibi faktörlerin sedef lezyonlarının artmasına veya yeni sedef lezyonlarının ortaya çıkmasına sebep olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Nursel Dilek, sedef hastalığını kontrol altında tutabilmek için mevsim geçişlerinde havanın güneşli olduğu dönemlerde güneşten faydalanılması gerektiğini vurguladı.