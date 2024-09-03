Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pazaryeri İlçe Başkanlığına Onur Yalamaç atandı.
Yalamaç, MHP Bilecik İl Başkanlığında düzenlenen törenle atama kararını İl Başkanı Talha Özkan’ın elinden aldı. Özkan, yeni görevinde Yalamaç’a başarılar dileyerek, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin takdirleri ile Pazaryeri İlçe Başkanlığımıza Onur Yalamaç atanmıştır. Allah mahcup etmesin, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Dilde birlik,fikirde birlik,işte birlik" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: iha