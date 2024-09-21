MHP Bursa İl Başkanlığı, kentlilik bilinciyle Bursaspor'a destek olmak amacıyla bir kampanya başlattı. İl Başkanı Muhammet Tekin öncülüğünde teşkilat üyeleri, Bursasporstore'dan forma satın alarak bu formaları Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklara hediye etti.

Tekin, kampanyaya dair yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızın dediği gibi bu sevda babadan evlada miras. Biz de MHP olarak satın aldığımız formaları çocuklarımıza hediye ediyoruz. Hep birlikte süper lige çıkmak için kenetlenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kampanyaya Bursaspor Başkanı Enes Çelik de katılarak duygusal anların yaşanmasına vesile oldu. Bu etkinlik, Bursalıları Bursaspor'a destek olmaya teşvik etti ve şehrin dayanışma ruhunu güçlendirdi.



