Osmaniye'de depremde çöken ve enkazında 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. MHP'li dönemin Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara hakkında soruşturma izni verildi.

Osmaniye'deki Bilge Sitesi, 6 Şubat depreminde yıkılmıştı. Sitenin enkazında toplam 105 kişi hayatını kaybetmişti. Birgün'ün haberine göre, MHP'li dönemin Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara hakkında soruşturma izni verilmesinin ardından dava açıldı. Kadir Kara'nın dava dosyasının, tutuklu yargılanan 4 kişinin dosyalarıyla birleştirilmesine karar verildi.

Halen tutuklu bulunan H.K., A.G., M.İ. ve F.P.'nin "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan yargılanması sürüyor.

MHP üyesi Kadir Kara'nın 16 Ekim'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.