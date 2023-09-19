Mide ağrısına ne iyi gelir? sorusunun yanıtının altında birçok etkenin olduğu söylenebilir. Yaş fark etmeksizin herkesin başına gelebilecek bu rahatsızlık, genel olarak kötü beslenme ile kaynaklı bir durumdur. Doğru gıdaları tüketmemek, midenizin sindirim problemleri yaşamasına ve haliyle ağrılarla karşı karşıya kalmanıza neden olacaktır.

Öncelikle mide ağrısı olarak ne tür bir rahatsızlık yaşadığınızı ele almanız gerekir. Ağrılarınız sürekli ve şiddetli mi veya ara ara ortaya çıkan ve çok problem yaşatmayan ağrılar mı? Öncelikle ağrının durumunu ele almak gerekir. Sorununuz sürekli ve şiddetli ağrılar ise kesinlikle muayene olmanız ve herhangi bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığınızı kontrol ettirmeniz gerekir. Eğer şiddetli olmayan ve ara ara ortaya çıkan ağrılarınız söz konusu ise basit uygulamalar ve besinlerle mide ağrısının önüne geçebilirsiniz. Peki, genel anlamda mide ağrısına ne iyi gelir? Ağrı durumuyla karşılaşıldığında ne yapmak gerekir?

Mide Ağrısına İyi Gelecek Besinler

Mide ağrısı, gün içerisinde yapmış olduğunuz yanlış beslenme aktivitileri nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu durumda sindirime yardım eden ve mideyi rahatlayacak besinler tüketmek gerekir. Bu şekilde mide ağrıları büyük ölçüde azaltılabilir.

Mide ağrısı konusunda en iyi besinlerin başında süt ve süt ürünleri gelir. Bu ürünler sindirimin kolaylaşmasına ve midenin rahatlamasına yardımcı olurlar. Süt ve süt ürünlerinin mide ağrısı konusunda herkes tarafından tüketilmesi önerilmez. Eğer bu ürünlere alerjiniz varsa, durum daha kötü bir vaziyet alabilir. Bu yüzden süt ve süt ürünlerine alerjisi olmayan kişilerin tüketmesi, mide ağrısına iyi gelecektir.

Sindirim ve sindirim sisteminin düzene girmesi konusunda büyük rol oynayan bir diğer besin ise tarçındır. Gerek çayı yapılarak gerekse süt veya yoğurtla karıştırılarak tarçın tüketimi gerçekleştirilebilir. Genel olarak tarçın çayının çok daha etkili olduğu bilinir. Tarçın kadar etkili olan bir diğer besin ise muzdur. Muzun lifli yapısı, midenin ve sindirim sisteminin içerisinde salgılanan enzimlerin düzene girmesine neden olur. Muz kadar etkili olan ancak her zaman bulunamayan besinlerden bir diğeri de armuttur. Zengin lif yapısı nedeniyle enzimlere ve sindirim sistemine fazlasıyla yardımcı olur.

Süt ve süt ürünleri, tarçın, muz ve armut gibi besinlerin yanı sıra papatya çayı, zeytin yağı, maden suyu gibi diğer birçok besin de mide ağrısı için kullanılabilir. Peki, bu ağrıların oluşmasının sebepleri nelerdir?

Mide Ağrısı Neden Olur?

Mide ağrısının nedenleri çoğu yanlış ve bilinçsiz beslenme alışkanlıklarından kaynaklanabilir. Mide ağrılarının en temel nedeni, hazımsızlık olarak bilinir. Mide kapasitesinin üstünde ve hızlıca yemek yemek, hazımsızlığın temel sebebidir. Stres, mideyi etkileyen önemli detaylardan bir diğeridir. Direkt olarak mideyi ve sindirim sistemini etkileyen stres, özellikle hassas mide yapısına sahip olan bireylerin kesinlikle uzak durması gereken duygu durumlarından biridir.

Aşırı baharatlı ve ağır yiyecekler de sindirim sistemi sorunlarına yol açar. Enzimlerle karıştığı zaman yakıcı bir sıvı ortaya çıkabilir. Haliyle bu durum midenizin yanmasına veya ağrımasına sebep olabilir. Diğer mide ağrısı sebepleri ise şu şekilde sıralanabilir: Yanlış ilaç kullanımı, gaz, uzun süre yemek yememek, aşırı kilolu olmak, reflü ve gastrit gibi rahatsızlıklar, sık alkol kullanımı ve alerji, mide ağrısının diğer nedenleri arasında yer alırlar.

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