Çocuk gelişiminde anne ve babalarla geçirilen kaliteli zamanların önemi oldukça büyüktür. Ancak bebeklik çağında olan çocuklarla neler yapılabileceği konusunda ebeveynler karasız kalabilirler ve ne yapacaklarını bilemezler. 1-3 yaş arası çocuğunuzla yapabileceğiniz aktiviteler ile eğlenerek öğretebileceksiniz.

1 – 2 yaş arasındaki çocuklarla yapılacak en önemli aktiviteler, müzikli ve taklitli oyunlardır. Müzikli oyuncaklar ya da sayı şarkıları söyleyip mimiklerle desteklerseniz, bebeğiniz oldukça mutlu olacak ve sizi taklit etmeye çalışırken eğlenerek öğrenecektir. 2 – 3 yaş arası çocuklarınız için, boyama aktiviteleri oldukça keyifli olacak. Parmak boyaları ile ellerinizi rengarenk yaparak, kağıda baskı yapabilirsiniz ya da ilkokuldaki gibi patates ya da sünger baskılarla resim yapabilirsiniz. 5 – 3 yaştan itibaren çocuklara yönelik tiyatro oyunları, animasyon filmleri gibi aktivitelere gitmeye başlayabilirsiniz. Bu aktiviteler çocuğunuzun kültürel algısını geliştirir ve eğlenmesini sağlar. Birlikte çocuk parkı ya da eğlence parklarına giderek eğlenceli aktiviteler yapabilirsiniz ve yaşıtları ile oynayabilmesini sağlayabilirsiniz. Çocukların sosyalleşmesi oldukça önemlidir. Çocuğunuzla arkadaş olmaya çalışın ve birlikte oyun oynamak için her zaman vakit ayırmaya çalışın. Kaliteli vakit geçirdiğiniz çocuklarınız size güven duyar ve her zaman sorunlarını paylaşırlar. Hayvanata bahçesine gidin ve ona hayvanları tanıtın. Bu yaştaki çocukların en çok ilgisini çeken hayvanlardır.