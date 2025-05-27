Birçok insan midesinde çok spesifik bir yanma veya “kemiren” bir ağrı yaşadığını belirtir. Genellikle, bu tür bir ağrı başka bir sağlık sorunu veya yaşam tarzı seçiminden kaynaklanır. Her zaman olmasa da yanma hissine başka belirtilerde eşlik edebilir. Birkaç durum mide yanmasına neden olabilir, ancak iyi haber şu ki, rahatsızlığınızı tedavi etmenin yolları var. Mide yanması sebepleri ve nasıl rahatlama bulabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Mide Yanması Nedenleri

Mide yanmasına neden olabilecek bazı sindirim sistemi ile ilgili problemler şunlardır:

Reflü

Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD), mide asidi yemek borunuza geri aktığında meydana gelir. Göğüs ağrısı, midede ve göğüste yanma hissi, yutma güçlüğü ve kronik öksürük gibi belirtilere neden olabilir.

Eğer Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) tedavi edilmezse, Barrett sendromu olarak bilinen hastalığa yol açabilir.

Bazı yiyecekler, içecekler veya maddeler GERD’i daha da kötüleştirebilir. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:

Çikolata

Kafein

Turunçgiller

Yağlı ve kızartılmış gıdalar

Nane içeren gıdalar

Baharatlı yiyecekler

Sarımsak

Soğan

Domates içeren gıdalar

Gastrit

Gastrit, midenizin iç yüzeyinde iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır. Mide yanmasının yanı sıra, aşağıdakilerle de karşılaşabilirsiniz:

Mide bulantısı

Kusmak

Yemekten sonra şişkinlik hissetmek

Bazen, gastrit mide ülseri ve mide kanamasına neden olabilir. Ayrıca mide kanserine yakalanma riskini de arttırabilir.

Helikobakter pilori

Helikobakter pilori (H. pilori) enfeksiyonu, bakteriler midenizi enfekte ettiğinde meydana gelir. Dünya çapında insanların yaklaşık üçte ikisinde H. pilori var.

Birçok insanda semptomlar görülmez ancak bazıları aşağıdaki belirtileri deneyimlemiştir:

Mide yanması

Mide bulantısı

İştahsızlık

Şişkinlik

Kilo kaybı

Sürekli gaz çıkarmak

Helikobakter pilori enfeksiyonu, mide ülserlerinin önemli bir nedenidir ve bir kişinin mide kanserine yakalanma riskini artırabilir.

Mide ülserleri

Peptik ülserler midenizin iç kısmında ve ince bağırsağınızın üst kısmında gelişen yaralardır. Mide yanması ile birlikte yaşanan ağrı, ülserin en sık görülen belirtisidir, fakat aynı zamanda aşağıdaki belirtiler de görülebilir:

Tokluk hissi

Şişkinlik

Gaz çıkarmak

Mide ekşimesi

Mide bulantısı

Belli yiyeceklere karşı oluşan hassasiyet

Peptik ülseri olan bazı insanlar rahatsız edici sorunlar yaşamaz. Stres ve baharatlı yiyecekler ülserlere neden olmaz, ancak belirtilerinizi kötüleştirebilirler.

Hassas bağırsak sendromu (IBS)

IBS, karın rahatsızlığına ve bazen de yanmaya neden olan bir bağırsak hastalığıdır. Diğer belirtiler şunlardır:

Gaz

Diyare (ishal)

Kabızlık

Dışkıda mukus görülmesi

Kramplar veya şişkinlik

Mide bulantısı

IBS, Amerika Birleşik Devletleri’nde 25 ila 45 milyon kişiyi etkilemektedir. Durumun kesin nedeni bilinmemektedir.

Hazımsızlık

Dispepsi olarak da bilinen hazımsızlık, üst karnınızda rahatsızlık hissettiğiniz anlamına gelir. Başka bir sindirim probleminin belirtisi olabilir.

Mide yanması hazımsızlık yaşayan kişilerde yaygın bir şekilde görülmektedir. Ayrıca şu semptomlar da görülebilir:

Şişkinlik

Mide bulantısı

Az yemek yenmesine rağmen yaşanan tokluk hissi

Mide ekşimesi

Gaz çıkarmak

İlaçlar

Bazı ilaçlar, özellikle steroid içermeyen antienflamatuarlar (NSAID’ler), mide yanmalarına neden olabilecek sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir.

Popüler NSAID’ler şunlardır:

Aspirin

Selekoksib (Celebrex)

İbuprofen (Motrin, Advil)

Naproksen (Aleve, Naprosyn)

İndometasin (Indosin)

Ketoprofen (Orudis, Oruvail)

Oksaprozin (Daypro)

NSAID kullanırken herhangi bir mide ağrısı yaşarsanız, doktorunuza başvurun.

Fıtık

Bir organ, kas veya etrafındaki dokudan içeri girdiğinde fıtık oluşur. Pek çok fıtık tipi vardır ve bazıları şişkinliğin oluştuğu yerlerde yanma hissine neden olabilir.

Fıtığın diğer belirtileri, sahip olduğunuz türe bağlı olarak aşağıdakileri içerebilir:

Etkilenen bölgede ağrı veya rahatsızlık

Bir şeyler kaldırırken ağrı veya acı hissetmek

Şişkinlik hissi

Gıdalara verilen reaksiyonlar

Bazı yiyeceklere verilen reaksiyonlar veya yiyeceğe karşı olan intoleranstan dolayı bazı kişiler mide yanması yaşayabilir.

Örneğin, laktoz intoleransı varsa, sütün içindeki laktozu sindirmek için gerekli enzimi yeterince üretemezsiniz. Süt ürünleri tüketmek, mide bulantısına, şişkinliğe, krampa veya mide yanmasına neden olabilir.

Aynı şekilde, çölyak hastalığı olan insanlar buğdayda bulunan bir protein olan gluteni yediklerinde vücutları ince bağırsaklarına saldırır. İshal, kilo kaybı veya şişkinlik gibi bağırsak semptomları yaşayabilirler.

Sigara

Sigara içmek tüm vücudunuzu etkiler. Sigara içen kişilerin, mide yanması ve sindirim problemleri yaşaması daha muhtemeldir, örneğin:

Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD)

Peptik ülser

Crohn hastalığı

Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü’ne göre, ABD’de yetişkinlerin yaklaşık beşte biri sigara içiyor ve her yıl yaklaşık 443.000 Amerikalı sigara içmenin yol açtığı hastalıklardan ölüyor

Alkol

Alkol tüketmek, sindirim sisteminizi tahriş edebilir ve midenizde yanma hissine neden olabilir. Çok fazla alkol almak şunlara yol açabilir:

Peptik ülser

Gastrit

Diğer sindirim sistemi problemleri

Bazı insanlar vücudun alkolü sindirmesini engelleyen bir durum olan alkol intoleransına sahiptir.

Mide kanseri

Bazen, kanser midenizde yanma hissine neden olabilir. Mide kanserinin diğer belirtileri şunlardır:

Yorgunluk

Az miktarda yemek yense dahi yaşanan tokluk hissi

Şiddetli mide yanması ve hazımsızlık

Mide bulantısı

Kusmak

Kilo kaybı

Mide Yanması Nasıl Geçer?

Mide rahatsızlığınız birkaç günden fazla sürerse, doktorunuzu görmek iyi bir fikirdir. Doktorunuz size belirtileri sorabilir ve fiziksel bir test uygulayabilir. Ayrıca röntgen çekilmesini de isteyebilir.

Bazı durumlarda, doktorunuz midenize küçük bir tüp ve kamera yardımı ile bakılmasını ve hastalığın sebebini bulmayı sağlayan endoskopi işlemini yapmak isteyebilir.

H. pilori enfeksiyonunu teşhis etmek için tipik olarak bir nefes veya dışkı testi yapılır.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer ciddi semptomların yanı sıra mide ağrıları yaşıyorsanız derhal tıbbi yardım almalısınız:

Kanlı veya koyu tonlarda dışkı yapmak

Şiddetli karın ağrısı

Yutkunurken veya nefes alırken zorluk çekmek

Kan kusmak veya şiddetli kusmak

Midenizde kitle hissetmek

Açıklanamayan kilo kayıpları

Mide ağrısına eşlik eden yüksek ateş

Karında şişlik

Gözlerin veya cildin sararması

Uykudan uyandıran ağrılar

Mide Yanması İlaçları

Tedavi seçenekleri mide yanmasına neyin sebep olduğuna göre değişmektedir.

GERD, gastrit, hazımsızlık, ülser veya IBS sebep oluyor ise:

Reçetesiz satılan ilaçlar ve reçeteli ilaçlar genellikle GERD, gastrit, hazımsızlık, ülser ve IBS semptomlarını hafifletmek için tavsiye edilir.

Helikobakter pilori sebep oluyor ise:

Antibiyotikler, H. pilori enfeksiyonunun tedavisi için etkili olmaktadır.

Reflü ve fıtık sebep oluyor ise:

Bazen, reflü ve fıtık tedavileri için ameliyat tavsiye edilir.

NSAID’ler sebep oluyor ise:

Mide ağrınıza NSAID’ler neden olmuşsa, doktorunuz asetaminofen (Tylenol) gibi alternatif bir ağrı kesici ilaç kullanmanızı önerebilir.

Mide ağrısını önlemek

Mide ağrısını önlemek için aşağıdaki seçenekleri de göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz:

Sigarayı bırakmak

Alkol tüketmemek veya ölçülü miktarda tüketmek

Stres seviyenizi azaltmak

Midenizi tahriş eden yiyeceklerden uzak durmak

Reflünüz var ise uyku vaktinden önce yemek yememek

Gece semptomlarını azaltmak için uyurken başınızı yükseltmek

Yiyecekleri mümkün olduğunca fazla çiğnemek

Semptomları kötüleştiren ilaçlardan kaçınmak

Daha az yemek, daha sık öğünler

Kilonuzu sağlıklı bir seviyede tutmak

SONUÇ

Mide yanması, çeşitli sağlık sorunlarından, yiyeceklerden ve yaşam tarzından kaynaklanan yaygın bir sorundur. Sebebini tespit edebiliyorsanız, çoğu zaman bu belirti etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

Mide yanması ile yaşamak zorunda değilsiniz. Yanmaya neyin neden olduğunu bulmak ve etkili bir tedavi planı hazırlamak için doktorunuzu görmek önemlidir.