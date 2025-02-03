İtalya Serie A ekiplerinden Milan, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Alvaro Morata’yı Galatasaray’a kiralık olarak gönderen İtalyan temsilcisi, Feyenoord’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Meksikalı santrfor Santiago Gimenez’i kadrosuna kattığı duyurdu. Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Gimenez ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11’i Hollanda Ligi, 2’si Hollanda Kupası, 5’i UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1’i Hollanda Süper Kupası olmak üzere 19 maçta forma giydi ve 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.