Milas Belediyesi üreticilere destek olacak çalışmalara devam ediyor. Üreticilerin daima yanında olan ve bu doğrultuda projeler hayata geçiren Milas Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan arazilere vatandaşlarımıza destek olmak için ürün ekimi gerçekleştiriyor.MUĞLA (İGFA) - Ata tohumlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla da çalışmalar gerçekleştiren Milas Belediyesi Köşk Mahallesi’nde mülkiyeti belediyeye ait olan arazide 17 bin m2 lik alan üzerinde ata tohumu karakılçık buğday ekimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 kg’lik tohumu toprakla buluşturan Milas Belediyesi elde edilen ürünlerin bir kısmını tohum olarak kullanıp bir kısmını ise vatandaşlarımıza dağıtımını gerçekleştirecek.

Köşk Mahallesi’nde gerçekleştiren karakılçık buğday ekimine Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’da katıldı. Elleriyle tohumları toprakla buluşturan Başkan Topuz, bereketli bir hasat sezonu temenni etti.

Karakılçık buğday ekimin ardından konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “Büyükşehir yasasıyla beraber belediyemize intikal eden Köşk Mahallesi’ndeki 17 bin m2’lik alan üzerinde bugün ata tohumu olan karakılçık buğdayının ekimine başlamış olduk. Yaklaşık 500 kiloluk karakılçık tohumunu toprakla buluşturuyoruz. Geçmişten bu yana ata tohumu olan karakılçık buğdayının yaşaması lazım. Ülkemizde farklı ürünlerde var. Onların da tohumlarını Milas Belediyesi olarak korumaya çalışıyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz bu elde ettiğimiz karakılçık buğdayının bir miktarını tohum olarak ayırıyor bir miktarını da vatandaşlarımıza dağıtımını gerçekleştiriyor. Belediyemiz bünyesine giren arazilerde köylerimizdeki vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamak durumundayız. Çalışmamızın mahallelerimize, belediyemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bereketli olsun” dedi.

Gerçekleşen ekime Milas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür ve Tarımsal Hizmetler Müdürü Süleyman Karatoprak da katıldı.