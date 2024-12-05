Cumhurbaşkanlığı tarafından CHP, DEM Parti, İYİ Parti milletvekilleri ve bir bağımsız milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleri, TBMM Başkanlığı'na iletildi. Fezlekeler, TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderildi.

KARMA KOMİSYONA GÖNDERİLEN FEZLEKELER

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması sebebiyle Karma Komisyona gönderilen fezlekeler şu milletvekillerine ait:

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

Cemal Enginyurt'un da aralarında bulunduğu farklı partilere ait milletvekillerine yönelik hazırlanan fezlekeler, Karma Komisyon tarafından incelenecek ardından ise TBMM Genel Kurulu'na rapor sunulması bekleniyor.