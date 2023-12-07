Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin alan değişikliği taleplerini değerlendirmek üzere 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden başvuruları almaya hazırlanıyor. Bu sürecin ardından, atama işlemleri 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Bakanlık, öğretmenlerin 'alan değişikliği' taleplerini içeren '2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu'nu yayımladı. Bu duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenler, mezuniyet alanlarına uygun olarak atanabilecekleri yeni alanlara başvuruda bulunabilecek.

Sınıf öğretmenleri arasında yer alan ve 540 saatlik 'Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanlar da özel eğitim alanında görev almak üzere başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, il içinde tercih edilen alanlarda yapılacak ve kontenjanlar, öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen 5 ve 6'ncı hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumları arasından belirlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğretmenlerin mutlu bir şekilde görevlerine devam etmeleri için bu sürecin titizlikle yönetileceğini vurguladı. Başvuruların 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacağını ve atama işlemlerinin 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirileceğini belirtti. Alan değişikliğine bağlı olarak atama yapılan öğretmenlerin görevden ayrılma ve yeni görevlerine başlama işlemleri yarıyıl tatili sürecinde tamamlanacak.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, "Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda sıkça dile getirilen bir konu da öğretmenlerimizin 'Alan değişikliği' talebiydi. İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin 'Alan değişikliği' için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

DERS SÜRELERİ KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ders sürelerinde herhangi bir azaltma olmayacağını, basitleştirmenin ise sadece müfredatta yapılacağını dile getirdi. Bakan Tekin, kabine toplantısı sonrasında medya mensuplarının sorularını yanıtlarken, müfredat değişiklik çalışmalarının nihayete erdiğini ifade etti. Detayları bir sonraki kabine toplantısında paylaşacaklarını sözlerine ekledi.