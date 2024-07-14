Milyonlarca emeklinin dikkatle beklediği 16 Temmuz'daki Kabine toplantısında merakla beklenen konular arasında en düşük emekli maaşının düzenlenmesi bulunuyor. Bu düzenleme kapsamında kök maaşlarında da güncelleme olup olmayacağı merak konusu.

Toplantıda ele alınacak gündem maddeleri arasında en düşük emekli maaşında yapılacak olası düzenlemeler ve bu maaş için en güçlü rakamlar masada yer alacak.

ANA GÜNDEM EMEKLİ ZAMLARI

16 Temmuz Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'nda milyonlarca emekli için maaş zammı ana gündem maddesi olacak.

Toplantıda, emekli zamları ve en düşük emekli maaşı için yapılan çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması ve son kararın alınması bekleniyor.

ENFLASYONLA İLGİLİ EK TEDBİRLER DE GÖRÜŞÜLECEK

HaberTürk'e göre, en son verilere dayanarak enflasyonla mücadele ve fahiş fiyatlar konusunda ek tedbirler ele alınacak. Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia ise, Maliye Bakanı Şimşek'in en düşük emekli maaşı için 12 bin TL'yi masada güçlü bir seçenek olarak sunduğu ve bu rakamın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı yönünde.