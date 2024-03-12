Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde eğitim ve öğretime devam eden Küçük Söğütlü ilkokulunun 3/C sınıfı öğrencileri, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Gününe özel bir etkinlik gerçekleştirdiler.

Söğütlü ilçesi 3. OSB Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve Küçük Söğütlü ilkokulu 3/C sınıfı öğrencilerinin İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını hep birlikte söyledikleri etkinlik, izleyenlerden büyük beğeni ve alkış aldı. Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un anıldığı programda İstiklal Marşı’nın tamamının hep birlikte okunması, izleyenleri duygulandırırken, 3/C sınıfı öğrencilerinin gururu görülmeye değerdi.