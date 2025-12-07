Bursa’da sokak hayvanlarına sahip çıkan, sağlık hizmetlerinden yuvalandırmaya kadar birçok alanda can dostların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, ‘Bir Günlüğüne Veteriner Hekim Oluyorum’ etkinliğiyle çocuklara hayvan sevgisini aşılıyor.

Bursa’da sokak hayvanlarının her zaman yanında olan ve Türkiye’ye örnek olacak önemli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve meslekleri tanıtmak amacıyla ‘Bir Günlüğüne Veteriner Hekim Oluyorum" etkinliği düzenledi.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Kent Konseyi iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde yapılan etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nda görevli veteriner hekimler tarafından mesleklerini tanıtıcı bilgilendirme yapıldı. Daha sonra veteriner hekimler tarafından getirilen köpek ve tavşan ile de uygulamalı etkinlik gerçekleştirildi. Hayvanların nasıl muayene edildiğini öğrenme imkanı bulan çocuklar, köpek ve tavşanı yakından görme, tanıma ve sevme fırsatı buldu. Veteriner hekimlere merak ettikleri soruları da yönelten çocuklar, keyifli ve öğretici bir gün geçirdi.