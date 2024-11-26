Başiskele Belediye Spor Kulübü’nün minik yüzücüleri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Başöğretmen Yüzme Şenlik Yarışları’nda büyük başarı göstererek toplam 10 madalya kazandı.

Başiskele Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. 23-24 Kasım tarihlerinde Dilovası Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen 7-8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Başöğretmen Yüzme Şenlik Yarışları’nda mücadele eden kulübün 8 sporcusu, 3 birincilik, 4 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Minik sporcular, performanslarıyla yarışların en dikkat çeken takımlarından biri oldu.