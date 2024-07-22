Süleymanpaşa Belediyesi’nin Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte organize ettiği Minikler Jimnastik Şampiyonası başladı. Dokuz ilden 22 kulübün madalya mücadelesi verdiği şampiyona, iki gün sürecek.

Süleymanpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, altı farklı kategoride mücadelece verecek olan minikler, iki gün boyunca kıyasıya bir madalya mücadelesi veriyor. Minikler kategorisinde Türkiye’nin en büyük organizasyonu olan şampiyonada; 342’si kız, 53’ü erkek olmak üzere 395 minik jimnastikçi yeteneklerini sergiliyor.

Müsabakaların açılış töreninde, Süleymanpaşa Belediye Başkanvekili Emin Benan Utku, minik sporculara başarılar dileyerek, organizasyonda emeği olan Jimnastik Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Mustafa Elik’e plaket takdim etti.

İsmet İnönü Spor Salonu’nda yapılan yarışmalara; Tekirdağ, İstanbul, Edirne, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Aydın, Manisa ve İzmir’den spor kulüpleri katılıyor. İlk gününde heyecan dolu mücadelelere sahne olan Süleymanpaşa Minikler Jimnastik Şampiyonası, ikinci gün müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.