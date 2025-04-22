Hamamlı Fenerbahçeliler Derneği İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Karakaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı’yı makamında temsilen ziyaret etti. Gerçekleştirilen bu temsili ziyaret, çocukların ülke yönetimi ve kamu görevlerine dair bilinçlenmelerine katkı sunarken, bayram coşkusunu da pekiştirdi.

Aynı kapsamda, Hacer Salih Yıldız İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Nur Betül Tutan da sınıf öğretmeni Selma Can ve müdür yardımcısı Halime Yiğit eşliğinde adliye makamına temsili olarak ziyarette bulundu. Çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, yetkililer de geleceğin teminatı çocuklara duydukları güveni dile getirdi.

Etkinlikler kapsamında 22 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen makam temsili ziyaretlerinin programı ise şu şekildeydi:

- İnegöl Kaymakamlığı makamı Vehbi Koç İlkokulu öğrencileri tarafından saat 10.00’da temsilen ziyaret edildi.

- İnegöl Belediye Başkanlığı ve İnegöl Adliyesi – Cumhuriyet Başsavcılığı makamlarına ise sırasıyla Fatih İlkokulu ve Hacer Salih Yıldız İlkokulu öğrencileri saat 14.00’te temsili ziyaret gerçekleştirdi.

- İlçe Jandarma Komutanlığı, İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Hamamlı İlk ve Ortaokulu öğrencilerini ağırlarken,

- İlçe Emniyet Müdürlüğü İnegöl İlkokulu öğrencilerinin,

- İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ise Kurşunlu İstiklal İlkokulu – Kurşunlu İlkokulu öğrencilerinin ziyaretiyle 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.

Her biri ayrı anlam taşıyan bu temsili ziyaretler, çocukların özgüvenlerini artırırken, demokrasi ve ulusal egemenlik bilincini pekiştirmeye yönelik önemli adımlar olarak değerlendirildi.