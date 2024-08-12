Bilecik’in Bayırköy beldesinde miniklere özel çizgi film gecesi düzenlendi.

Bayırköy Belediyesi tarafından Atatürk Parkında çocuklara özel çizgi film gecesinde ‘Maşa İle Koca Ayı’ ekranlarda yer aldı.

Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, yeni nesil belediyecilik anlayışıyla ilerlediklerini ifade ederek, “Sosyal ve kültürel alanlarda da toplumumuzun bütün kesimlerine ulaşma hedefindeyiz. Çizgi film gecelerimiz, çeşitli aktivitelerle yaz boyunca devam edecek. Minik gönüller ile buluşmaya da devam edeceğiz” dedi.