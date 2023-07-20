İzmir'in Bayraklı ilçesinde, aile arasında çıkan miras nedeniyle başlayan tartışma kanlı bir cinayetle sonuçlandı. Bedri Münir K. (35) isimli şahıs, kendisine tokat atıldığı iddiasıyla dayılarına tabancayla ateş açtı. Olayda 52 yaşındaki Basri Korucu hayatını kaybederken, 49 yaşındaki Cihan Korucu ise yaralandı. Polis, kaçan zanlı Bedri Münir K.'nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Bedri Münir K., aile içindeki miras meselesinden dolayı dayıları Basri Korucu ve Cihan Korucu ile tartışmaya başladı. İddialara göre, tartışma sırasında dayılarından biri, Bedri Münir K.'ye "Sen karışma" diyerek tokat attı. Bu olayın ardından sinirlenen şahıs, yanında getirdiği tabancayla dayılarına ateş açtı. İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, zanlı Bedri Münir K. olay yerinden hızla kaçtı.

Olayı duyan çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Basri Korucu hayatını kaybetti, Cihan Korucu'nun tedavisi ise devam ediyor.

Polis, olayın hemen ardından kaçan zanlı Bedri Münir K.'nin yakalanması için yoğun bir çalışma başlattı.