İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapalıçarşı'daki bir kuyumcu atölyesine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda büyük çapta bir sahte altın imalatı ve satış şebekesini çökertti. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan 50 kilogram sahte altın ve sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Uzun süren teknik takip ve araştırmalar sonucunda, Fatih ilçesinde ayarı düşürülmüş altınların Türkiye genelinde kuyumculara satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Özellikle Kapalıçarşı bölgesindeki bir iş yerinin, sahte altın üretimi için merkez olarak kullanıldığı belirlendi. Operasyon kapsamında adı geçen M.Ö. ve S.Y. isimli şahısların, düşük ayarlı bilezik, altın zincir, reşat altını, yüzük gibi mücevherleri imal ettikleri ve yardımcı ustalarıyla birlikte takoz, yaldızlama, patentleme ve süsleme işlemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, imal ettikleri ayarı düşük mücevherleri piyasaya bazen imalatçı ve atölyeci kişiler aracılığıyla kuryelik yaparak sürdükleri, bazen de saha elemanlarıyla piyasaya sahte altın sürmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı. Yapılan detaylı incelemelerde, şüphelilerin bu suçtan elde ettikleri paraları aile üyeleri ve eşleri adına araç ve taşınmaz mal edinerek gizlemeye ve yasal hale getirmeye çalıştıkları belirlendi. Sonunda, 13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Kapalıçarşı'daki kuyumcu atölyesine düzenlenen baskında, sahte olduğu değerlendirilen 50 kilogram sahte altın ve sahte altın imalatında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Operasyon neticesinde, şüpheliler M.Ö. ve S.Y. gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlar tarafından ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanan şahıslar arasında yer aldı.