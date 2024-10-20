MİT, Irak/Süleymaniye’nin Ranya, Kaladize ve Sengeser bölgelerinde PKK/KCK'nın sözde Toplumsal Alan sorumluları olarak faaliyet gösteren Berfin Roj kod adlı Caize Selber ile Tekoşin Dilgeş kod adlı Emine Ulaş'ı Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. MİT, istihbarat ağı aracılığıyla iki teröristin en son Süleymaniye kırsalındaki İran sınırına yakın Pencevin bölgesinde faaliyet gösterdiklerini tespit etti.

Örgüt üst yönetimi ile yakın ilişki içindeydiler

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde, PKK/KCK’lı Berfin Roj kod adlı Caize Selber ile Tekoşin Dilgeş kod adlı Emine Ulaş’ın, örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde bulundukları öğrenildi. PKK/KCK’lı teröristlerin aldıkları talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları, toplanan meblağı Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları, örgüte lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

Ayrıca, iki teröristin, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği de belirlendi.