İnegöl Hamzabey Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan TIR, kayarak yolu ulaşıma kapattı. Yol, Jandarma komutanlığı Trafik timi tarafından ulaşıma açıldı.

Kaza İnegöl Hamzabey Mobilya İhtisas Organize sanayi yolu üzerinde meydana geldi.

Sanayiden yokuş aşağı inmekte olan sürücü Eren Ö. Yönetimindeki 34 RC 5195 plakalı TIR, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kayan TIR yolu ulaşıma kapattı. Olay yerine gelen Çekici ile yoldan kaldırıldı. Yol Jandarma komutanlığı Trafik timi tarafından kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.