Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı MOD10 Gençlik Orkestrası, Ağustos ayı içerisinde 8 farklı noktada gerçekleştireceği turne kapsamındaki yaz konserlerine Bandırma Meydanı’ndan başladı.

Bandırmalılara, unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatan MOD10’un bir sonraki durağı Akçay Kordon olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MOD10 Gençlik Orkestrası bu ay içinde şehrin farklı noktalarında gerçekleştirecekleri 8 konserden oluşan yaz turnesine, Bandırma Meydanı’ndan start verdi. 8-18 yaş arasında birbirinden yetenekli 45 gençten oluşan orkestra, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sanatçısı Umut Ayral’ın şefliğinde; “Ben Böyleyim”, “Mest Oldum”, “Ara Beni Lütfen”, “Pencereler Önünde”, “Leyla’m”, “Gözyaşlarım Anlatır”, “Gitme Sana Muhtacım”, “Dudu”, “Ne Haber Aşktan” “Anlamazdın”, “Alışamadım”, “Ah Bu Ben”, “Sevenler Ağlarmış”, “Hangimiz Sevmedik”, “Kan ve Gül” gibi Türk Pop Müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi. Büyük beğeni toplayan konser, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithafen Norm Ender tarafından yapılan “Parla” şarkısıyla final yaptı. Bandırmalılar, konsere büyük bir ilgi göstererek şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Başkan Ahmet Akın’a teşekkür ettiler

Daha önce böyle bir fırsatı olmadığını söyleyen MOD10 Gençlik Orkestrası üyelerinden Yaşar Can Önal “Okul gruplarında çaldım. Sağ olsun belediye başkanımız da bize böyle bir şeye vesile oldu ve bize böyle güzel bir konser sundu. Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a buradan çok teşekkür ediyorum destekleri için.” dedi.

MOD10 Gençlik Orkestrası’nın kendilerine sunduğu bu imkândan dolayı çok şanslı olduklarını vurgulayan grubun üyelerinden Zeynep Karaoğlu “İlk durağımız Bandırma’ydı. Böyle kalabalık gördükçe biz de keyifleniyoruz. Ahmet Akın’a çok teşekkür ediyoruz. Çünkü müzik ve sanata bu kadar önem verilmiyordu. Ama şu anda her genç kendi müziğini kendi dilinde caddelerde ve sokaklarda istediği gibi sergileyebiliyor.” dedi.

Konsere katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Tuncay Eşen “Çok güzel bir konserdi. Evlatlarımız çok başarılı bir çalışma yapmışlar, bizleri mutlu ettiler.” dedi.

Bu güzel konseri; dinlemek, seyretmek ve fotoğraflamak için geldiğini söyleyen gazeteci Murat Ertuğ “Çok güzel bir konser oldu. Bu kadar sıkıntılı bir zamanda Bandırma halkına verilen bu güzel orkestra için çok çok teşekkür ederim. Ahmet Akın’a buradan selamlar.” dedi.

MOD10’un Ağustos ayında gerçekleşecek diğer yaz konserlerinin takvimi şöyle;

8 Ağustos Perşembe Edremit Akçay Kordon

10 Ağustos Cumartesi Ayvalık Kırlangıç Fabrika yanı

13 Ağustos Salı Erdek Meydan

15 Ağustos Perşembe Sındırgı

19 Ağustos Pazartesi Gönen Meydan

27 Ağustos Salı Marmara Avşa Adası

31 Ağustos Cumartesi Altıeylül Kuvayı Milliye Meydanı