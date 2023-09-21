Moda dünyasının buluşma noktası Milano Moda Haftası, 21-25 Eylül tarihlerinde Barozzı Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Dünyaca tanınan pek çok modacının yeni tasarımlarını ve gelecek yılın ilkbahar, yaz koleksiyonlarının sergilendiği bu organizasyonda Türkiye’yi ünlü modacı Recep Demiray temsil edecek. Demiray, “Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle büyük bir organizasyonda ülkemi temsil edeceğim için çok gururlu ve mutlu hissediyorum” dedi.

Modacıların ve tasarımcıların bir araya geldiği bu global etkinlikte Recep Demiray da 15 yabancı mankenle defile yapacak. Milano’dan davet alan tek Türk moda tasarımcısı olduğunu söyleyen Demiray, “2024 yaz koleksiyonumu Milano moda haftasında tanıtacağım içini çok heyecanlıyım. Türkiye’den yalnızca ben çağrıldım. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle büyük bir organizasyonda bir Türk tasarımcısı olarak ülkemi temsil edeceğim için çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımda da her yıl farklı coğrafyalarda ülkemi temsil etmeyi hedefliyorum. Türk modası dünya markası olacak bir niteliğe sahip, çok kaliteli ve sıra dışı ürünler üretiyoruz. Her tasarım ayrı bir hikaye” diye konuştu.