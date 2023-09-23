Başarılı sanatçılar  Mor Narpın ve Yeşil Adam  klip çekimi sonrasında Mor Narpın'ın at üzerinde çekildiği resimleri sosyal medyalarından  paylaştı.Bu paylaştıkları resimler bir anda sosyal medya gündemine oturdu. 

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Değmezmiş şarkısının prodüktörlüğünü üstlenen Yeşil Adam, gündemin nabzını tutan bir şarkı ifadesini kullandı .

Mor Narpın'ın   "Değmezmiş" isimli yeni teklisi tüm dijital platformlarda ve video klibi Yeşil Mor YouTube  Kanalında Yeşil Kasaba Music Production Etiketi ile yayınlandı. Şarkı  yayınlanır yayınlanmaz sevenlerinden tam not aldı ve paylaşım yağmuruna tutuldu.