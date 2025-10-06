Paylaşılan videoda yer alan karşılaşma, 0-0 sona eren Samsunspor-Fenerbahçe maçı oldu. Görüntülerde, Samsunspor’un iptal edilen golüne ilişkin VAR kayıtlarına da yer verildi.

Samsunspor'un İptal Edilen Gölü

- VAR: Halil hocam. Golü atan oyuncu aktif olarak ofsaytta değil.

- VAR: Ama kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var pasifte. Kalecinin hareketini engelliyor.

- VAR: İnceleme öneriyorum.

- Halil Umut Meler: Geliyorum.

- VAR: Top kaleciye doğru gelirken, hücum oyuncusunun topa vurmadan önce arkada ofsayt olan oyuncunun hareketini gösteriyorum sana.

- Halil Umut Meler: "Topa vurdur."

- VAR: Bak arkadaki önce ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor.

- Halil Umut Meler: 17 numaralı oyuncu ofsaytta.

- Halil Umut Meler: "17 numaralı oyuncu aksiyon alanına girip kaleciyi kısıtlıyor.

- Halil Umut Meler: "Ofsayt ile başlıyoruz. Doğru mudur?" - VAR: Doğrudur hocam.