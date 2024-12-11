Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in projelerinden biri olan ve iş arayanlar ile işverenleri doğru işe doğru insan ilkesiyle buluşturmayı amaçlayan Malatya İstihdam Merkezi Projesi ile vatandaşlar istihdam edilmeye devam ediyor.

11- 15 Aralık 2024 tarihleri arasında aranan kriterlere uygun vatandaşlar, Malatya İstihdam Merkezindeki ilana başvurarak iş müracaatında bulunabilecekler. İlana başvuranlar içerisinden şartları sağlayanlar ile önce Teknik Yeterlilik Sınavı yapılacak, daha sonra da belirlenen adaylar içerisinden noter huzurunda kura çekilerek alım yapılacak.

MOTAŞ ve MESTON’un İstihdam Merkezi aracılığıyla alımı gerçekleştireceği kadrolar, kişi sayısı ve şartlar ise şu şekilde:

MESTON A.Ş.

1- Beton Transmikser operatörleri 30-40 yaş aralığında olması.

2-Sahada çalışabilir “Sağlıklı Çalışma Raporu” bulunması.

3-En az 5 yıl Beton Transmikser operatörlük deneyiminin bulunması. (SGK 8114.05 kodu ile belgelendirmek)

4-Sabıka kaydı olmaması.

5- C- D ehliyete sahip olması. ( En Az 5 Yıl )

6-Eğitim durumu en az ilkokul mezunu düzeyinde olması.

7-SRC 1-3 Belgesi’nin olması.

8-Psikoteknik Belgesi’nin olması.

9-Deneme süresinin 15 gün olması.

10-Başvuran adaylar arasından şartları sağlayanlar MESTON A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nce bilgilendirilecek; bilgilendirilen adaylar gerekli evraklar 2 iş günü içerisinde tamamlayarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edilecek. Müracaat edenlerin evrakları incelenerek belgesi eksik olan ve şartları sağlamayan adaylar Teknik Yeterlilik Sınavına alınmayacak.

11- Teknik Yeterlilik Sınav tarih ve yeri evraklarını eksiksiz teslim eden adaylara bildirilecek.

12- Teknik Yeterlilik Sınavında başarı gösteren adaylar kuraya dâhil edilecek.

13-www.malatyaistihdam.com Adresinde 11/12/2024 ile 15/12/2024 tarihleri arasında yayınlanacak ilana başvuranlardan yukarıdaki şartları sağlayan adaylar arasında noter huzurunda yapılacak kura ile 3 asil 3 yedek Beton Transmikser operatörü alımı yapılacaktır.

14- Alınacak kişi sayısı 3.

MOTAŞ A.Ş.

1- Alınacak kişi sayısı: Otobüs şoförü 30 kişi, elektrik elektronik teknikeri 3 kişi, trambüs şoförü 5 kişi.

2- Başvuracak kişilerde SRC1 veya SRC2 Belgesi olması zorunludur. Ayrıca Psikoteknik Belgesi de gerekmektedir.

3- MOTAŞ şirketine ait otobüs ve trambüslerde şoför olarak çalışacaktır.

4- 25-35 yaş aralığında personel alınacaktır.

5- 3 yıldan fazla deneyimli

6- Ağır vasıta şoförlüğü yapmış başvuru sahipleri tercihimizdir.

7- En az 60 günlük deneme süresi olacaktır.

8- Sürüş testi sınavı (direksiyon sınavı) yapılarak adaylar belirlenecektir. Sınavda başarı gösteren adaylar noter huzurunda çekiliş yapılarak işe alımı gerçekleşecektir.

9- www.malatyaistihdam.com Adresinde 11/12/2024 ile 15/12/2024 tarihleri arasında yayınlanacak ilana başvuranlardan yukarıdaki şartları sağlayan adaylar arasında noter huzurunda yapılacak kura ile alım yapılacaktır.