Sektör kaynaklarına göre, motorin litre fiyatında 1 lira 34 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Ancak, benzinde herhangi bir fiyat değişimi öngörülmüyor.

Petrol fiyatlarındaki son düşüşlerin ardından, motorin fiyatlarına yapılan bu indirim, İstanbul'da litre başına 37,64 liradan satılan motorinin fiyatını etkileyecek. Ancak, benzin grubunda fiyatlar değişmeyecek ve benzin litre fiyatı ortalama 34,53 lira olarak devam edecek.

Şu anki güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, Bursa'da benzinin litresi 35,28 liradan, motorinin litresi ise 38,25 liradan satılıyor. LPG ise 18,29 lira seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında, Türkiye'de gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve Dolar kuru takibiyle belirleniyor.