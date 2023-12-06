İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle aranan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı Shaun Monaghan'ın İstanbul'da yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı.

İşte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım

İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun MONAGHAN İstanbul’da yapılan “KAFES -16” Operasyonuyla yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Hiç birine göz açtırmayacağız. Enselerindeyiz!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Silahlı Yaralama ve Yasa dışı Silah/Mühimmat Bulundurma suçlarından İnterpol tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun MONAGHAN’ın İstanbul Fatih’te yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-16 operasyonuyla yakalandı.

Shaun MONAGHAN’ın

Elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere’de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı,

Yasadışı silah ticareti,

Silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği,

Örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir.

Shaun MONAGHAN, 25.10.2023 TARİHİNDE ÜLKEMİZE GELMİŞ, 04.12.2023 GÜNÜ HAKKINDAKİ KIRMIZI BÜLTEN YAYINLANMIŞ VE KAHRAMAN POLİSİMİZ TARAFINDAN 1 GÜN İÇERİSİNDE 05.12.2023 TARİHİNDE FATİH’TE BİR OTELDE YAPILAN KAFES-16 OPERASYONUYLA YAKALANMIŞTIR.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz.