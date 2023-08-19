Motorine yapılan zammın ardından yeni zam göründü. Salı günü motorinde 1 TL artış bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına neredeyse her gün zam geliyor. Dün (18 Ağustos) itibarıyla motorine 1 lira 52 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Cuma günü 1 TL 52 kuruş indirim yapılan motorine, hafta başında yeni bir zam daha göründü. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatının artması nedeniyle 21 Ağustos Pazartesi'yi 22 Ağustos Salı'ya bağlayan gece 1 TL dolayında bir artış bekleniyor.