Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu oran, araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarlarını etkileyecek. 2025 yılında da MTV, her yıl olduğu gibi iki taksitte ödenecek. Araç sahipleri, 2025 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarını, araçlarının yaşı ve motor hacmine göre hesaplamaya başladı. İşte 2025 MTV oranlarına ilişkin detaylar…

2025 YILINDA MTV TUTARLARI NE KADAR OLACAK?

2025 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araç sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri. Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenirken, bu oran yeni yılda MTV tutarlarına doğrudan etki edecek.

HANGİ ARAÇLARA NE KADAR MTV ÖDENECEK?

0-1300 CC Motor Hacmine Sahip Araçlar

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:

1-3 yaş: 4 bin 835 lira

4-6 yaş: 3 bin 372 lira

Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası araçlar:

1-3 yaş: 5 bin 313 lira

4-6 yaş: 3 bin 707 lira

Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:

1-3 yaş: 5 bin 803 lira

4-6 yaş: 4 bin 42 lira

1301-1600 CC Motor Hacmine Sahip Araçlar

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar:

1-3 yaş: 8 bin 421 lira

4-6 yaş: 6 bin 314 lira

Taşıt değeri 180 bin 600-316 bin 400 lira arası:

1-3 yaş: 9 bin 267 lira

4-6 yaş: 7 bin 10 lira

Taşıt değeri 316 bin 400 lira ve üzeri:

1-3 yaş: 10 bin 112 lira

4-6 yaş: 7 bin 577 lira

1601-1800 CC Motor Hacmine Sahip Araçlar

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar:

1-3 yaş: 16 bin 330 lira