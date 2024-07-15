Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde seyir halinde Bulut A. yönetiminde ki 16 BKE 062 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Motosiklet park halindeki 16 ADR 007 plakalı otomobili altına girerek dururken, motosiklet sürücüsü genç yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İbrahim Uslu