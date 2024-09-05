Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan barınma bölgelerinden kaçan bir PKK'lı terörist, Habur Sınır Karakolu'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

MSB, X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"