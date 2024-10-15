Bakanlık, sosyal medya hesabı(X) üzerinden yaptığı açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlerin inlerine yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, 1 adet SA-7 güdümlü hava savunma silahı, çeşitli Doçka makineli tüfekler, Dragunov ve Zagros keskin nişancı tüfekleri ile birlikte çok sayıda hafif ve ağır silah mühimmatı bulundu. Ayrıca, el bombaları, antitank mayınları, telsizler, dürbünler, güneş panelleri, drone ekipmanları ve çeşitli yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği duyuruldu.