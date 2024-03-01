Mili Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, SİHA ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde mücadeleye ara vermeden devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

Muhabir: Murat Avcı