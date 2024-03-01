Mili Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, SİHA ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde mücadeleye ara vermeden devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!
Muhabir: Murat Avcı