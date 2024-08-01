Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde yürütülen operasyonlarla ilgili yeni bilgileri kamuoyuna duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede tespit ettiği iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade edilmeyeceği vurgulandı. MSB, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele kapsamında proaktif ve kesintisiz operasyonlar yürütmeye devam edeceğini belirtti. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonların, terörü kaynağında yok etmek amacıyla sürdürüleceği ifade edildi.