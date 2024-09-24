Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda ise 1 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan kahraman Mehmetçik, fedakârca ve kararlılıkla mücadelesini sürdürecek" ifadelerine yer verildi.