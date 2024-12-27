Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 mezuniyet töreni sonrasında başlayan disiplin süreciyle ilgili bir açıklama daha yaptı. Bakanlık, "Şu an teğmenlerin savunması alınıyor. Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) 16 Ocak 2025 tarihinde toplanacak. Karar alınması halinde gerekçeli karar kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenen mezuniyet töreninde, bazı teğmenlerin kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atmaları üzerine disiplin süreci başlatılmıştı. Bu süreçte 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayırma cezası" talebiyle YDK'ya sevk edildi.

MSB, 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.00’te yapılacak YDK toplantısında, bu teğmenlerin dosyasının görüşüleceğini duyurmuştu.

Savunma Süreci ve Hukuki Destek

Disiplin soruşturmasında teğmenlerin avukatlığını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan üstlendi. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için gerekçeli kararın kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.