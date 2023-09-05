Mudanya Belediyesi tarafından Mudanya Mütarekesi’nin yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde geleneksel hale getirdiği “Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü”, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında dünya çapında kazandığı başarı ile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu çizdiği çağdaş Türkiye’yi temsil eden Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’na verilecek.

Mudanya Belediyesi tarafından Mudanya Mütarekesi’nin yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde geleneksel hale getirdiği "Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü"nün seçici kurulu 22-23 Ağustos 2023 tarihleri arasında SHP eski Genel Başkanı, önceki dönem Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın’ın başkanlığında toplandı. Mudanya Mütarekesi Barış Yolu 2023 yılı ödülünün seçici kurulu, Tarih Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre, YazarAyşe Kulin, Emekli Büyükelçiler Ünal Çeviköz ile Onur Öymen, Gazeteciler Murat Yetkin, Sedat Ergin, önceki dönem CHP Ankara Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi Gülsün Bilgehan, Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Seçil Karal Akgün ve Emekli Tuğgeneral Ali Er’den oluştu. Seçici kurul, Milletler Ligi’nin ardından Avrupa şampiyonu da olan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’na Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında dünya çapında kazandığı başarı ile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu çizdiği çağdaş Türkiye’yi temsil ederek tüm yurtta coşku ve gurur uyandırdıkları gerekçesiyle “Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü"nün verilmesine karar verdi.Aynı gün,Mudanya Mütarekesi’nin ve Lozan Barış Antlaşması’nın kahramanı, Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı Sayın İsmet İnönü’yede “Şükran Ödülü” verilmesi kararlaştırıldı. Türkiye’nin bağımsızlığına giden yolu açan Mudanya Mütarekesi’ni Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir etkinlikle kutlayacaklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “11 Ekim 2023 tarihinde Mudanya’da yapılacak Mütareke kutlamalarında ödüllerimizin takdimi gerçekleştirilecektir. Mudanya Mütarekesi ile atılan barış ve kardeşlik imzasının ışığında bu yıl adımıza yakışır bir kutlamaya imza atacak, Atamızı ve Mudanyamızın fahri hemşerisi İsmet İnönü’yü anacak, Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı Mudanya’da hep birlikte ‘Cumhuriyet, çok yaşa’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.