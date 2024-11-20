Bursa'nın Mudanya ilçesinde uzun bir süredir kapalı olan ve yerel seçimler ardından restorasyona alınan Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve çevresindeki yapılar, kültürel miras korunarak geleceğe taşınmaya hazırlanıyor. Kültür Merkezi'nde kapsamlı restorasyonu gerçekleştiren Mudanya Belediyesi, bölgenin sanat ve turizm potansiyelini yeniden güçlendirmeyi hedefliyor.BURSA (İGFA) - Mudanya’nın önemli yapılarından olan 1834 yılında Rum kilisesi olarak inşa edilen ve 1. derece taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli şimdinin Uğur Mumcu Kültür Merkezi için çevresindeki yapılarla birlikte restorasyonu için gerekli ön hazırlıklar tamamlandı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 190 yıllık geçmişin son 31 yılını kültür merkezi olarak sürdüren ve bir süredir kullanılamaz halde olan Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nin kısa süre içinde çevresindeki yapılarla birlikte Mudanya’nın kültür ve sanat hayatına yeniden kazandıracaklarını duyurdu.

Dönemin tüm özelliklerini taşıyan, tescilli ve çok değerli bir yapı olan Uğur Mumcu Kültür Merkezi, uzun yıllar ilçemizde bir kültür sanat merkezi olarak görev yaptığını ancak ancak 4 yıl önce kullanılamaz hale geldiğini belirten Başkan Dalgıç, "Göreve geldiğimizde, bu yapıyı nasıl yeniden canlandırabiliriz düşüncesiyle Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile temasa geçtik ve projelerimizi hazırladık. Onay gelir gelmez hızla ihaleye çıkacağız” dedi.

Mudanya’nın tarihi yeniden hayat buluyor! Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve çevresi, kapsamlı bir restorasyonla kültür ve sanatın kalbi olacak. pic.twitter.com/OO55H7JzwJ— Deniz Dalgıç (@denizdalgic) November 20, 2024

Restorasyon çalışmalarının tarihi yapıyı tamamen eski haline döndürmek değil, günümüz şartlarına uygun şekilde kullanılabilir hale getirmek amacıyla gerçekleştirileceğini vurgulayan Dalgıç, "Amacımız, mümkün olduğunca özgün yapıyı hatırlatan bir dokunuşla, bizden sonraki nesillere bu mirası aktarmaktır. Korumayı, yapıyı yalnızca saklamak değil, geleceğe taşımak olarak anlıyoruz" dedi.

Restorasyon projesinin kapsamını genişleterek, merkezin yanındaki Zeytin Dalı binasını da projeye dahil edeceklerini vurgulayan Başkan Dalgıç, "Sosyal Yardım Müdürlüğü olarak kullandığımız yapı da tescilli bir eser ve yıllarca bu binanın lojmanı olarak kullanılmış. Her iki yapıyı bir kompleks haline getirip bahçesiyle birlikte daha etkili bir şekilde değerlendireceğiz. Ayrıca, bu alandaki çeşmeyi de projeye dahil ederek bölgeyi bambaşka bir yere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sadece gösteriler için kullanılan değil insanlarımızın günlük yaşamında kullandığı, bahçesinde zaman geçirdiği çok güzel bir yapı haline gelecek. Çok heyecanlıyız.” diye konuştu.