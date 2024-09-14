Mudanya Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu’na bağlı doğa yürüyüşü grubu, 15 kilometrelik bir doğa yürüyüşüyle doğal güzellikleri keşfetti.

Mudanya Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Başkanı Ersin Oğuz’un öncülüğünde planlanan etkinliğe, 25 kişilik doğasever katıldı. Nilüfer Atlas Köyü’nden başlanan yürüyüş, Harun Bayram rehberliğinde gerçekleşti. Metin Iınkız ve artçı Ahmet Özdemir eşliğinde yürüyüşe başlayan grup, Kadriye Köyü çeşme, Dağyenice Göleti yolu ve Atlas Köyü’ne geri dönerek yaklaşık 7 saat süren parkuru tamamladı. Doğaseverler, 15 kilometrelik parkuru eğlenerek ve spor yaparak tamamladı.

Grup lideri Ersin Oğuz, doğa yürüyüşüne katkı sunan belediye başkanına ve Kent Konseyi başkanına teşekkür ederek, kısa süre içinde başka bir doğa yürüyüşü organize edeceklerini belirtti. Oğuz, “Yıllardır bu yürüyüş ekibi ile beraber yürüyoruz. Şu an 150’yi aşkın doğasever üyemiz var ve gün geçtikçe bu sayı çoğalıyor. Her yaşta ve branşta gruba katılım oluyor. Yürüyüşlerimiz ortalama ayda iki sefer düzenleniyor ve orta ile zor parkur yürüyüşleri yapıyoruz. Yürüyüş ekibimiz ile uyum içinde yürüyüşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yürüyüş sırasında doğada bulduğumuz çöp poşetleri, kırık cam şişeleri ve plastik malzemeleri toplayarak doğayı koruma adına çaba gösteriyoruz” dedi.